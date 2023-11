Cyrille Wohlschlag, Santosh Kurbet, Javier Rodríguez, Leticia Ramos Librairie Cumulus Genève, 25 novembre 2023, Genève.

Lecture d’un texte de Simon Goulart, extrait de son ouvrage publié en 1620 intitulé Thresor d’histoires admirables et memorables de nostre temps. Faite sur le ton de la proclamation et de l’énumération, la lecture est accompagnée et ponctuée par le son du tabla, percussion d’origine indienne, pour accentuer l’aspect inouï des propos et en adoucir le côté répétitif.

Au fur et à mesure que les pages sont lues, elles sont distribuées au public, de sorte qu’il voie la forme particulière des caractères d’imprimerie du XVIIe siècle (thème de la Fureur de lire 2023) et qu’il apprécie le décalage entre la relative modernité de la langue et l’ancienneté de la graphie. La lecture se déroule dans l’arrière-boutique de la librairie Cumulus, doyenne des librairies suisses spécialisées dans la bande dessinée.

Aujourd’hui, Simon Goulart est surtout connu par le fait qu’on a donné son nom à un arrêt de tram non loin de la gare et à la place attenante proche du temple de Saint-Gervais. Né à Senlis, près de Paris, en 1543, il se réfugie à Genève en 1566 pour cause de religion. Il est pasteur de Saint-Gervais, notamment lors de l’Escalade où les victimes genevoises sont enterrées dans sa paroisse, puis il accède à l’échelon le plus élevé de l’Église de Genève, devenant modérateur de la Compagnie des pasteurs, fonction où il succède à Théodore de Bèze qui lui-même avait succédé à Jean Calvin. À côté de son activité pastorale, Simon Goulart fait un travail de traduction et d’écriture important ; il est notamment l’auteur d’un récit des événements de l’Escalade.

Librairie Cumulus Rue des Étuves 5, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève

Thresor de Simon Goulart