Cet évènement est passé Pensées de Pascal. Alain Cantillon et André Comte-Sponville. 21 nov, 19H. Librairie Compagnie Paris Catégorie d’Évènement: Paris Pensées de Pascal. Alain Cantillon et André Comte-Sponville. 21 nov, 19H. Librairie Compagnie Paris, 21 novembre 2023, Paris. Pensées de Pascal. Alain Cantillon et André Comte-Sponville. 21 nov, 19H. Mardi 21 novembre, 19h00 Librairie Compagnie Entrée libre Rencontre avec Alain Cantillon et André Comte-Sponville autour des Pensées de Pascal.

Comment lire aujourd’hui les papiers laissés par Pascal à sa mort ? Cette nouvelle édition des Pensées, due à Alain Cantillon, repose sur trois principes essentiels, qui la démarquent des précédentes. Librairie Compagnie 58, rue des Écoles – Paris 75005 Paris 75005 Quartier Saint-Victor Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00 Cantillon Marchaisse Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Librairie Compagnie Adresse 58, rue des Écoles - Paris 75005 Ville Paris Lieu Ville Librairie Compagnie Paris latitude longitude 48.847559;2.352445

Librairie Compagnie Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/