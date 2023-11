Rencontre avec Sophie G. Lucas Librairie Coiffard Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Rencontre avec Sophie G. Lucas Librairie Coiffard Nantes, 24 novembre 2023, Nantes. 2023-11-24

Horaire : 19:00 20:30

Gratuit : oui Tout public. Autour de son premier roman, « Mississippi » (éditions La Contre allée, 2023). Fresque familiale, ce premier roman de l’autrice nantaise navigue autour du Mississippi. Sophie G. Lucas évoquera aussi son travail poétique déjà largement remarqué. Avec la complicité de la Maison de la poésie de Nantes qui accueillera Sophie G. Lucas au Lieu Unique le 6 décembre 2023 à 19h30. Modération : Éric Pessan, auteur. Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Lire en circuit court. Librairie Coiffard Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 16 19 https://www.librairiecoiffard.fr/

