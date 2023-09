Repair Café Gode répare Librairie Calibou Godewaersvelde Catégories d’Évènement: Godewaersvelde

Nord Repair Café Gode répare Librairie Calibou Godewaersvelde, 21 octobre 2023, Godewaersvelde. Repair Café Gode répare Samedi 21 octobre, 14h30 Librairie Calibou Nous vous proposons la réparation de petits objets de la maison. Pas de gros électroménager de type réfrigérateur ou machine à laver. Les vélos sont les bienvenus. Librairie Calibou 1 Rue de Boeschepe 59270 Godewaersvelde Godewaersvelde 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lescoducalibou@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Godewaersvelde, Nord Autres Lieu Librairie Calibou Adresse 1 Rue de Boeschepe 59270 Godewaersvelde Ville Godewaersvelde Departement Nord Lieu Ville Librairie Calibou Godewaersvelde latitude longitude 50.794252;2.643568

Librairie Calibou Godewaersvelde Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/godewaersvelde/