Parenthèse littéraire LIBRAIRIE BD ET COMPAGNIE Saint-Maixent-l’École, 2 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Les bibliothécaires vous invitent à découvrir une sélection de livres et de films pour mieux connaître et comprendre les handicaps visibles ou invisibles et bien vivre tous ensemble.

Pour adultes

Accès libre

Organisée par la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre..

LIBRAIRIE BD ET COMPAGNIE Rue Taupineau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Librarians invite you to discover a selection of books and films to help you better understand visible and invisible disabilities and live well together.

For adults

Free access

Organized by the Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.

Los bibliotecarios le invitan a descubrir una selección de libros y películas para conocer y comprender mejor las discapacidades visibles e invisibles y convivir bien.

Para adultos

Acceso gratuito

Organizado por la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.

Die Bibliothekarinnen und Bibliothekare laden Sie ein, eine Auswahl an Büchern und Filmen zu entdecken, um sichtbare und unsichtbare Behinderungen besser kennen und verstehen zu lernen und gut zusammenzuleben.

Für Erwachsene

Freier Zugang

Organisiert von der Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.

