Soirée Aux Lettres Avec Pierre Lemaitre Librairie Aux Lettres de mon Moulin Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Nîmes

Soirée Aux Lettres Avec Pierre Lemaitre Librairie Aux Lettres de mon Moulin, 10 mars 2023, Nîmes. Soirée Aux Lettres Avec Pierre Lemaitre Vendredi 10 mars, 18h00 Librairie Aux Lettres de mon Moulin

Sur réservation uniquement

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Librairie Aux Lettres de mon Moulin 12 BD Alphonse Daudet, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Soirée Aux Lettres 10 Mars – Rencontre avec Pierre Lemaitre – présentation de son roman « Le silence et la colère » Ed Calmann-Lévy

Dédicaces à partir de 18H

Entretien – Lecture à 19H –

Sur Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T18:00:00+01:00

2023-03-10T21:00:00+01:00 ©Bruno LEVY

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Librairie Aux Lettres de mon Moulin Adresse 12 BD Alphonse Daudet, 30000 Nîmes Ville Nîmes Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Librairie Aux Lettres de mon Moulin Nîmes Departement Gard

Librairie Aux Lettres de mon Moulin Nîmes Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nimes/

Soirée Aux Lettres Avec Pierre Lemaitre Librairie Aux Lettres de mon Moulin 2023-03-10 was last modified: by Soirée Aux Lettres Avec Pierre Lemaitre Librairie Aux Lettres de mon Moulin Librairie Aux Lettres de mon Moulin 10 mars 2023 Librairie Aux Lettres de mon Moulin Nîmes Nîmes

Nîmes Gard