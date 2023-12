Rencontre – Dédicace avec Laetitia Secq Librairie Au Temps Jadis Montolieu Catégories d’Évènement: Aude

Rencontre – Dédicace avec Laetitia Secq Dimanche 21 janvier 2024, 15h00 Librairie Au Temps Jadis

Début : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T15:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00 Rencontre – Dédicace avec Laetitia Secq à l’occasion de la parution de son livre « Jusqu’à ce que vie s’en suive – Journal d’une lutte – Victoire de la poésie ».

Le dimanche 21 janvier 2024 de 15h à 17h à la Librairie Au temps jadis à Montolieu
Librairie Au Temps Jadis
10 rue du Collège, Montolieu
Montolieu 11170 Aude Occitanie
0960383868
http://stores.ebay.fr/autempsjadis2011
La librairie Au Temps Jadis vous propose des livres d'occasion anciens et modernes sur une surface de 140 mètres carrés en plein coeur du Village du Livre de Montolieu.

