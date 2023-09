Lecture musicale de Jean-Pierre Suaudeau avec Jérôme Joy & les éditions Y Librairie Au phil’ des mots Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Lecture musicale de Jean-Pierre Suaudeau avec Jérôme Joy & les éditions Y Librairie Au phil’ des mots Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 23 novembre 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Lecture musicale de Jean-Pierre Suaudeau avec Jérôme Joy & les éditions Y Jeudi 23 novembre, 19h00 Librairie Au phil’ des mots Entrée libre Jean-Pierre Suaudeau lira, accompagné par l’électro-acousticien Jérôme Joy, ce flot électrique et poétique.

À leurs côtés, Maryvonne Rangin, éditrice, présentera ce projet de micro-édition nazairien de grande qualité et originalité, les éditions Y.

Contact : 02 28 91 67 39 contact@auphildesmots.fr

Librairie Au phil' des mots
9 Pl. de l'Église, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

