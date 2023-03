Rencontre avec Gaëtan Brizzi Librairie Arles BD Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Gaëtan Brizzi Librairie Arles BD, 25 mars 2023, Arles. Rencontre avec Gaëtan Brizzi Samedi 25 mars, 11h00, 14h00 Librairie Arles BD Entrée libre Gaëtan Brizzi sera présent à la librairie pour la promotion de son chef-d’oeuvre « L’Enfer de Dante » chez les éditions Daniel Maghen 29.00€.

Il est également l’auteur, avec son frère Paul, de « L’Automne à Pékin », « Les Contes Drolatiques », « L’Ecume des Jours », « La Cavale du Dr Destouches », toutes des adaptations littéraires de Boris Vian, d’Honoré de Balzac et de Louis-Ferdinand Céline chez les éditions Futuropolis. Librairie Arles BD 19, rue du Pont, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 63 68 79 http://www.canalbd.net/librairie-arles-bd [{« type »: « phone », « value »: « 04 86 63 68 79 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T11:00:00+01:00 – 2023-03-25T12:30:00+01:00

2023-03-25T14:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:30:00+01:00 Dédicace librairie

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Librairie Arles BD Adresse 19, rue du Pont, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Librairie Arles BD Arles

Librairie Arles BD Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Rencontre avec Gaëtan Brizzi Librairie Arles BD 2023-03-25 was last modified: by Rencontre avec Gaëtan Brizzi Librairie Arles BD Librairie Arles BD 25 mars 2023 Arles Librairie Arles BD Arles

Arles Bouches-du-Rhône