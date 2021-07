Librairie ambulante « Mots de passage » Marlenheim, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Marlenheim.

Marlenheim Bas-Rhin

Un camion personnalisé et repérable, avec à son bord une libraire très motivée et ses tonnes de livres, s’installe à Marlenheim un mercredi par mois.

Cette librairie spécialisée jeunesse, vous fera découvrir des albums, des documentaires, des bande-dessinées, des romans pour petits et grands…

+33 6 41 76 83 82

