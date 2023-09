Rencontre avec Yamina Benahmed Daho Librairie Agora, La Roche-sur-Yon (85) La Roche-sur-Yon Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon

Autour de La Source des fantômes (éd. Gallimard, coll. L’Arbalète, 2023).

Dans ce quatrième roman, l’autrice lauréate du Prix littéraire des lycéens et apprentis des Pays de la Loire 2016, évoque une enfance vendéenne aux origines algériennes, avec autant de distance que d’humanité.

