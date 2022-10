Soirée de lancement exceptionnel de l’édition Langages tissés d’Isabel Carvalho Librairie After 8 Books, 2 novembre 2022, Paris.

Soirée de lancement exceptionnel de l’édition Langages tissés d’Isabel Carvalho Mercredi 2 novembre, 19h00 Librairie After 8 Books

Entrée libre et gratuite

Librairie After 8 Books 7 rue Jarry 75010 Paris Quartier de la Porte-Saint-Denis Paris 75010 Île-de-France

À l’occasion de la publication de l’édition Langages tissés consacrée au travail de l’artiste portugaise Isabel Carvalho, nous vous donnons rendez-vous chez After 8 Books, le mercredi 2 novembre 2022, à partir de 19h, pour un lancement exceptionnel.

Au programme, lecture par Antonio Contador (artiste) de L’esthétique du chant. La transfiguration de Sainte Cécile, texte d’une oeuvre du même titre d’Isabel Carvalho.

Lecture « en collage » des textes d’Isabel Carvalho, Estelle Nabeyrat et Ricardo Nicolau, par Nuno Da Luz (artiste, graphiste et membre du collectif éditorial Atlas projectos), Antoine Marchand (Directeur du centre d’art Le Lait) et Estelle Nabeyrat (commissaire d’exposition et critique d’art).

Les foulards avec L’esthétique du chant. La transfiguration de Sainte Cécile seront visibles et lisibles depuis la vitrine de la librairie.

Partant de l’exposition pensée et réalisée pour le centre d’art Le Lait, ce bel ouvrage, au format d’un livre de poche, est une plongée passionnante dans le travail d’Isabel Carvalho et son processus de fabrication. La curatrice Estelle Nabeyrat propose une introduction et décrit la genèse de l’exposition. L’artiste elle-même invite le lecteur le temps d’une visite guidée. Et, à distance de l’exposition, Ricardo Nicolau nous livre par un jeu subtil sa conversation avec Isabel Carvalho : il y est question d’abeilles et d’araignées, de science-fiction et de filiation, et de la capacité des femmes à se représenter et à parler en leur nom propre.

After 8 Books est une librairie et une maison d’édition indépendantes.

La librairie, en ville et en ligne, s’engage aux côtés des artistes, théoricien.ne.s, designers graphiques et auteur.e.x.s actif.ve.s dans l’édition contemporaine. Nous distribuons à Paris de nombreux éditeurs internationaux et français, ainsi que quelques labels de musique. Notre sélection mêle dernières parutions et incontournables, monographies de référence et zines, catalogues d’exposition et essais, livres d’artistes, romans, revues … reflétant ansi la manière dont se fabriquent aujourd’hui les idées et les formes, aux points de rencontre de l’art, de la critique, de la littérature, des écoles, des terrains de sport et des night clubs.

Édité par Antoine Marchand et Estelle Nabeyrat

Textes d’Estelle Nabeyrat, Isabel Carvalho et Ricardo Nicolau.

Publié par le centre d’art Le Lait et ATLAS, Lisboa.

Avec le soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation en France

Avec le soutien à l’édition du Centre national des arts plastiques

Édition trilingue (français / anglais / portugais)

11 x 17 cm (relié, couv. toilée sous jaquette)

328 pages (ill.), 2022

20.00 €



Edition Langages tissés – photo Guillaume Vieira