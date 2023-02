Rencontre avec Leïla Azmayesh Librairie Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: Arles

Rencontre avec Leïla Azmayesh Mercredi 8 mars, 18h30 Librairie Actes Sud

Entrée libre Leïla Azmayesh nous raconte une histoire. L’histoire de son Iran, « notre Iran ». Apporter un brin de lumière sur la beauté d’une terre, d’un peuple, d’une bataille. « Doroste Iran nistim. Sedaye mardom hastim. » C’est vrai, nous ne sommes pas en Iran. Mais nous porterons leur voix. Avec respect, humilité et tendresse.

Poète franco-iranienne, Leïla Azmayesh a publié en juillet 2021 « D’ailleurs », son premier recueil de poésie (Nombre7 Éditions), doublement primé. Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône 04 90 49 56 77 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

