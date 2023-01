Rencontre avec l’écrivaine Justine Augier Librairie Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: Arles

Rencontre avec l’écrivaine Justine Augier Librairie Actes Sud, 3 mars 2023, Arles. Rencontre avec l’écrivaine Justine Augier Vendredi 3 mars, 18h30 Librairie Actes Sud Rencontre avec Justine Augier autour de son dernier livre » Croire : sur les pouvoirs de la littérature « , suivie d’une dédicace. Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 56 77 http://www.librairieactessud.com/ Rencontre avec Justine Augier autour de son dernier livre Croire : sur les pouvoirs de la littérature qui vient de paraître aux éditions Actes Sud.

Dans ce livre, la romancière évoque son engagement dans son travail d’écrivain. Elle lit et relie, construit et enrichit sa réflexion dans la permanence d’autres livres, réfléchit le réel avec d’autres esprits. Alors que sa mère, Marielle de Sarnez, est à l’hôpital, ce projet devient comme une voie nouvelle dans leur relation. L’approche de la mort confère à la littérature des dimensions intime et politique.

