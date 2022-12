Déambulation dans la librairie avec Stefania Rousselle Librairie Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Déambulation dans la librairie avec Stefania Rousselle Librairie Actes Sud, 1 décembre 2022, Arles. Déambulation dans la librairie avec Stefania Rousselle Jeudi 1 décembre, 14h30 Librairie Actes Sud

Entrée libre

pour parler de son livre » Amour » Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 56 77 http://www.librairieactessud.com/ Stefania Rousselle déambulera dans la librairie pour parler de son livre Amour paru chez Actes Sud.

Journaliste, trop souvent confrontée par son métier à la noirceur du monde, en avait perdu la trace, de cet amour ; elle n’y croyait plus. Alors plutôt que de s’y résigner elle est partie sur les routes de France pour rencontrer ceux qui le connaissent, l’ont cherché, l’ont trouvé…ou pas. Elle nous livre leurs témoignages, leurs » strip-teases » amoureux, souvent très intimes, jamais impudiques et les photos de ceux qui lui ont tellement donné. L’ensemble forme un superbe objet, un kaléidoscope, dont chaque image vous marque, vient éclairer les autres et prouve, sans doute possible, que oui, même s’il n’est pas toujours simple, l’amour existe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T14:30:00+01:00

2022-12-01T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Librairie Actes Sud Adresse 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles lieuville Librairie Actes Sud Arles Departement Bouches-du-Rhône

Librairie Actes Sud Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Déambulation dans la librairie avec Stefania Rousselle Librairie Actes Sud 2022-12-01 was last modified: by Déambulation dans la librairie avec Stefania Rousselle Librairie Actes Sud Librairie Actes Sud 1 décembre 2022 Arles Librairie Actes Sud Arles

Arles Bouches-du-Rhône