Rencontre avec Patrick Cloux Librairie Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Patrick Cloux Librairie Actes Sud, 26 novembre 2022, Arles. Rencontre avec Patrick Cloux Samedi 26 novembre, 16h30 Librairie Actes Sud

Entrée libre

autour de son récit « Trois ruches bleues » Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 56 77 http://www.librairieactessud.com/ Patrick Cloux décrit et raconte l’année pratique et régulée d’un apiculteur. Il entrecroise cela avec l’évocation d’un auteur, des peintures d’une église romane, celle des parterres fleuris ou le bricolage d’un apiculteur dans un village grec… Le lecteur peut en apprendre un peu sur la vie, l’ordinaire, les rythmes, les interventions autour d’un rucher mais il ne s’agit pas du tout d’un livre technique. Il poursuit la célébration ordinaire et purement littéraire du bonheur qu’il y a à faire autant de gestes particuliers pour mener un rucher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T16:30:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

