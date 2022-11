« Tous les enfants naissent musiciens » avec Joan Koenig Librairie Actes Sud Arles Catégories d’évènement: Arles

« Tous les enfants naissent musiciens » avec Joan Koenig Librairie Actes Sud, 12 novembre 2022, Arles. « Tous les enfants naissent musiciens » avec Joan Koenig Samedi 12 novembre, 16h00 Librairie Actes Sud

Rencontre-atelier avec Joan Koenig Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 56 77 http://www.librairieactessud.com/ Joan Koenig vient de publier chez Actes Sud « Tous les enfants naissent musiciens ». Dans ce livre sous-titré « Les pouvoirs insoupçonnés de la musique dans la construction de soi », Joan Koenig, musicienne formée à la Juilliard School (New York), partage son expérience de la Koenig School, qu’elle a fondée à Paris. Elle y enseigne la musique en s’appuyant sur l’attrait immédiat des enfants, dès la naissance, pour le rythme et la danse. Un enfant apprend à parler avant d’apprendre à lire et à écrire, ne devrait-il pas apprendre à faire de la musique, à “musiquer”, avant d’apprendre à la lire et à l’écrire ? Elle animera un petit atelier musical pour les enfants (en présence d’adultes accompagnateurs) suivi d’un moment d’échange et d’un goûter/dessin pour les enfants.

