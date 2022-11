« Herbes au bord du chemin » Ji Dahai Librairie Actes Sud, 12 novembre 2022, Arles.

« Herbes au bord du chemin » Ji Dahai 12 novembre 2022 – 12 janvier 2023 Librairie Actes Sud

Entrée libre

Exposition à l’occasion de la parution du livre de Ji Dahai « Herbes au bord du chemin »

Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 56 77 http://www.librairieactessud.com/

Les herbes sauvages poussent sans la persmission de personne dans la garrigue provençale, modestes et d’une vitalité inépuisable. On les appelle les « simples » et leurs vertus médicinales rendent à l’harmonie le corps et l’âme.

Ces herbes vagabondes et bienfaisantes, le calligraphe et peintre Ji DAhai va chaque jour à leur rencontre, attentif à ce qu’elles ont à lui apprendre, il les regarde et les peint, avec émerveillement et poésie, dans la tradition chinoise du pinceau et de l’encre.



