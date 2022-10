Rencontre avec Muriel Barbery Librairie Actes Sud, 27 octobre 2022, Arles.

Rencontre avec Muriel Barbery Jeudi 27 octobre, 18h30

Entrée libre

autour de son roman « Une heure de ferveur »

Librairie Actes Sud, Arles

04 90 49 56 77 http://www.librairieactessud.com/

Marchand d’art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de passage à Kyoto. Une enfant est née de leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose. Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage un photographe qui suit Rose. Les clichés volés lui permettent de la voir grandir.

En regardant la neige se poser sur les pierres d’un torrent, le jeune Haru Ueno pressent que sa vie va s’inscrire sous le signe de l’harmonie : rechercher, capter, servir et honorer la beauté des formes. Il quitte ses montagnes natales de Takayama, se passionne pour l’art, s’impose comme un marchand renommé. Aussi chaleureux qu’indépendant, toujours entouré d’amitié, Haru s’adonne pleinement au bonheur des rencontres, des fêtes au lendemain desquelles il est de retour dans sa maison dont le coeur abrite un érable et qu’entourent temples et jardins de Kyoto.

De ce lieu rare, il a fait un havre. Il veut y passer une vie lumineuse, ignore combien elle sera empreinte de drames où, à la douleur du Japon, se mêle sa quête fervente des métamorphoses de la beauté. Haru a une trentaine d’années quand son destin lui en offre la plus belle manifestation – et à jamais l’en prive. Car quelque part en France, fruit d’une liaison éphémère, une petite fille est venue au monde. Elle s’appelle Rose. Il lui est interdit de l’approcher, bien qu’elle incarne désormais le secret, la vérité et probablement toute l’âme de son existence.



