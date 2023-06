Le Moabi Cinéma | Les Suds, en Hiver Librairie Actes Sud Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Le Moabi Cinéma | Les Suds, en Hiver Samedi 7 mars 2020, 15h30, 17h00 Librairie Actes Sud

En 2016, après trois albums couverts d'éloges, Blick Bassy éditait chez Gallimard un premier roman en grande partie autobiographique, Le Moabi Cinéma.

SALON DE MUSIQUE 15h30 > 16h15, Librairie Actes Sud, Arles
Comment reprendre son destin en main ? Comment sortir du mimétisme culturel que l'occident impose aux africains ? Comment se ré-enraciner dans sa propre histoire ? Interviewé par Françoise Degeorges, productrice de l'émission Ocora–Couleurs du Monde sur France Musique, le chanteur camerounais revient ici sur les questions existentielles que pose ce conte moderne teinté de réalisme magique… et dont quelques éléments de réponses vous seront livrés dans la soirée, lors de son concert au Cargo de Nuit.

ATELIER D'ÉCRITURE 17h > 19h, Espace Van Gogh, Arles
Ce roman est aussi le point de départ d'un atelier d'écriture proposé par Marie-Paule Henri. Ouvert à tous, même aux débutants, il n'est pas nécessaire d'avoir préalablement lu l'ouvrage de Blick Bassy pour y participer. Laissez vous simplement porter par votre curiosité…

Coréalisé par SUDS, à ARLES et le Conservatoire de Musique, Les Suds, en Hiver se déploie du 1er au 8 mars 2020 sur l'ensemble du Pays d'Arles : www.suds-arles.com. Cet événement s'inscrit également dans le cadre du festival Arles se Livre.

