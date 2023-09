Rencontre avec les éditions Rouquemoute Librairie 85000 La Roche-sur-Yon Catégories d’Évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée Rencontre avec les éditions Rouquemoute Librairie 85000 La Roche-sur-Yon, 10 novembre 2023, La Roche-sur-Yon. Rencontre avec les éditions Rouquemoute Vendredi 10 novembre, 19h00 Librairie 85000 Entrée libre Modération : Mathieu Prouteau-Chouard, libraire.

Autour de la collection Hellmoute.

“Rouquemoute + Hellfest = Hellmoute” : en partenariat avec le festival de Clisson,, la maison d’édition indépendante nantaise a lancé en 2022 une nouvelle collection de BD, Hellmoute, inaugurée par un premier album : Hellfest Metal Vortex.

En présence de Fabrice Hodecent (scénariste) et Maël Nonnet (éditeur).

Contact : 02 51 37 27 93 gerancelibrairie85000@gmail.com Librairie 85000 Carreau des Halles, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire

2023-11-10T19:00:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

