Concert à la Librairie Livres Books & Cie : Serge Lopez et Jean-Luc Amestoy

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Flamenco joyeux et métissé

L’un est guitariste, l’autre pianiste et accordéoniste. Depuis trente ans, ils se croisent dans des projets qui ont marqué la scène toulousaine : 100% Collègues, les Motivés, Origines Contrôlées, Bernardo Sandoval… À chaque fois les deux ailiers étaient là, pour les accélérations, les contrechants, les montées en puissance.

Ce n’est que depuis peu qu’on peut les écouter en duo.

Sur les compositions de Serge, l’accordéon fuse, sur celles de Jean-Luc, la guitare s’ébroue et le piano vient distiller ses souvenirs en autant de colliers de perles. Ils nous proposent un flamenco teinté de couleurs latines et nourri de sauvages improvisations.

À ne pas manquer !.

2023-12-01 20:00:00 . 25 EUR.

Libraire Livres Books & Co

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Flamenco, joyful and mixed

One is a guitarist, the other a pianist and accordionist. Over the past thirty years, they have crossed paths in projects that have left their mark on the Toulouse scene: 100% Collègues, les Motivés, Origines Contrôlées, Bernardo Sandoval? Each time, the two wingmen were there, for the accelerations, the counter-attacks, the surges of power.

Only recently have we been able to listen to them as a duo.

On Serge?s compositions, the accordion thunders, on Jean-Luc?s, the guitar snorts and the piano distills its memories into a string of pearls. Their flamenco is tinged with Latin colors and nurtured by wild improvisations.

Not to be missed!

Flamenco, alegre y mestizo

Uno es guitarrista, el otro pianista y acordeonista. En los últimos treinta años, se han cruzado en proyectos que han dejado su huella en la escena tolosana: 100% Collègues, les Motivés, Origines Contrôlées, Bernardo Sandoval? En cada ocasión, los dos extremos estaban ahí para acelerar, contraatacar y crear potencia.

Sólo recientemente hemos podido escucharles como dúo.

En las composiciones de Serge, resuena el acordeón; en las de Jean-Luc, tiembla la guitarra y el piano destila sus recuerdos en un collar de perlas. Su flamenco se tiñe de colores latinos y se nutre de improvisaciones salvajes.

¡No se lo pierda!

Fröhlicher und gemischter Flamenco

Der eine ist Gitarrist, der andere Pianist und Akkordeonist. Seit dreißig Jahren begegnen sie sich in Projekten, die die Toulouser Szene geprägt haben: 100% Collègues, Les Motivés, Origines Contrôlées, Bernardo Sandoval? Jedes Mal waren die beiden Flügelspieler dabei, wenn es um Beschleunigungen, Gegenstimmen und Leistungssteigerungen ging.

Erst seit kurzem kann man sie als Duo hören.

Bei Serges Kompositionen spielt das Akkordeon, bei denen von Jean-Luc die Gitarre, und das Klavier bringt seine Erinnerungen wie Perlenketten aneinandergereiht. Sie präsentieren uns einen Flamenco, der von lateinamerikanischen Farben und wilden Improvisationen geprägt ist.

Nicht verpassen!

