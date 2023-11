Lecture à voix nue surprise à la Librairie Livres Books & Cie Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 15 décembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix

Assister de temps en temps à une lecture, sans en connaître le programme à l’avance, c’est ce que nous vous proposons dorénavant à la librairie.

Et vous pouvez compter sur Elizabeth pour vous surprendre et vous ravir !.

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 . 10 EUR.

Libraire Livres Books & Cie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Elizabeth Masse will read us a text of her choice

Attend a reading from time to time, without knowing the program in advance – that’s what we’re offering you at the bookshop from now on.

And you can count on Elizabeth to surprise and delight you!

Elizabeth Masse nos leerá un texto de su elección

A partir de ahora, le ofrecemos la posibilidad de asistir a una lectura de vez en cuando, sin conocer el programa de antemano.

Y puede contar con Elizabeth para sorprenderle y deleitarle

Elizabeth Masse wird uns einen Text ihrer Wahl vorlesen

Ab und zu einer Lesung beiwohnen, ohne das Programm im Voraus zu kennen – das bieten wir Ihnen von nun an in der Buchhandlung an.

Und Sie können sich darauf verlassen, dass Elizabeth Masse Sie überraschen und begeistern wird!

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Cahors – Vallée du Lot