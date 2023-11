Atelier reprisage à la Librairie Livres Books & Cie Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 25 novembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Reprisage à l’aiguille, sashiko, patch, stitching…

Ne jetez plus vos vêtements usés, déchirés ou troués : réparez-les avec créativité !

Vous amenez votre pièce à repriser, un peu de mercerie si vous le souhaitez et Rafaële vous montre comment faire.

Elle fournit fil, aiguilles, patchs, et plus encore…

Durée : 2h30 environ.

2023-11-25 14:30:00 fin : 2023-11-25 . 35 EUR.

Libraire Livres Books & Cie Rue du Pendillou

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Needlepoint, sashiko, patch, stitching…

Don’t throw away your worn, torn or holed clothes: repair them with creativity!

Bring your garment to be darned, some haberdashery if you wish, and Rafaële will show you how.

She supplies thread, needles, patches and more…

Duration: approx. 2h30

Punto de aguja, sashiko, patchwork, costura…

No tire su ropa usada, rota o agujereada: ¡repárela con creatividad!

Trae tu prenda a zurcir, algo de mercería si lo deseas, y Rafaële te enseñará cómo hacerlo.

Te proporcionará hilo, agujas, parches y mucho más…

Duración: 2h30 aprox

Stopfen mit der Nadel, Sashiko, Patch, Stitching…

Werfen Sie Ihre abgetragenen, zerrissenen oder löchrigen Kleidungsstücke nicht mehr weg: Reparieren Sie sie mit Kreativität!

Sie bringen Ihr zu stopfendes Stück mit, ein wenig Kurzwaren, wenn Sie möchten, und Rafaële zeigt Ihnen, wie es geht.

Sie stellt Garn, Nadeln, Flicken und vieles mehr zur Verfügung…

Dauer: ca. 2,5 Stunden

