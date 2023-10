Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Cie Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 19 octobre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix. Et ce sera un polar !

Comme dans tout bon polar, on va laisser le suspense opérer. On vous dit juste que ce sera le livre d’un très grand auteur américain. A vous de deviner lequel… mais pour savoir, il va falloir venir !.

2023-10-19 20:00:00 fin : 2023-10-19 . 10 EUR.

Libraire Livres Books & Cie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Elizabeth Masse will read a text of her choice. And it’s going to be a detective story!

As with any good detective story, we’ll leave the suspense to the reader. We’ll just tell you that it’s a book by a great American author. It’s up to you to guess which one… but to find out, you’ll have to come along!

Elizabeth Masse leerá un texto de su elección. ¡Y será una novela policíaca!

Como en todo buen thriller, dejaremos el suspense al lector. Lo único que le decimos es que será de un gran autor estadounidense. Le toca a usted adivinar cuál… pero para saberlo, ¡tendrá que venir!

Elizabeth Masse wird uns einen Text ihrer Wahl vorlesen. Und es wird ein Krimi sein!

Wie bei jedem guten Krimi lassen wir die Spannung auf sich wirken. Wir sagen Ihnen nur, dass es sich um das Buch eines sehr großen amerikanischen Autors handelt. Es liegt an Ihnen, zu erraten, um welchen es sich handelt… aber um das herauszufinden, müssen Sie kommen!

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cahors – Vallée du Lot