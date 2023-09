Lecture à voix nue à la Librairie Livres Books & Cie Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc, 22 septembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Pour cette neuvième « Lecture à voix nue » de l’année, Elizabeth a décidé de nous embarquer dans un univers radicalement différent : grand chef d’œuvre de la littérature fantastique, « Carmilla » est une histoire troublante de vampire au féminin, écrite par l’écrivain irlandais Joseph Sheridan Le Fanu, à la fin du 19e siècle..

2023-09-22 20:00:00 fin : 2023-09-22 . 10 EUR.

Libraire Livres Books & Cie

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



For this ninth « Lecture à voix nue » of the year, Elizabeth has decided to take us into a radically different universe: a great masterpiece of fantasy literature, « Carmilla » is a disturbing tale of a female vampire, written by the Irish writer Joseph Sheridan Le Fanu at the end of the 19th century.

Para esta novena « Lecture à voix nue » del año, Elizabeth ha decidido llevarnos a un universo radicalmente distinto: gran obra maestra de la literatura fantástica, « Carmilla » es una inquietante historia de una vampiresa, escrita por el escritor irlandés Joseph Sheridan Le Fanu a finales del siglo XIX.

Für die neunte « Lecture à voix nueva » in diesem Jahr hat Elizabeth beschlossen, uns in eine radikal andere Welt zu entführen: « Carmilla », ein großes Meisterwerk der Fantasy-Literatur, ist eine beunruhigende Geschichte über eine weibliche Vampirin, die der irische Schriftsteller Joseph Sheridan Le Fanu Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT Cahors – Vallée du Lot