Exposition « de lumière et d’espace » Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’Évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc

Exposition « de lumière et d’espace » Libraire Livres Books & Cie, 16 février 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Exposition de photographies de David Mark Newman..

Vendredi 2023-02-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-16 19:00:00. EUR.

Libraire Livres Books & Cie Rue du Pendillou

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Exhibition of photographs by David Mark Newman. Exposición de fotografías de David Mark Newman. Ausstellung von Fotografien von David Mark Newman. Mise à jour le 2023-03-11 par OT Cahors – Vallée du Lot

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Autres Lieu Libraire Livres Books & Cie Adresse Libraire Livres Books & Cie Rue du Pendillou Ville Montcuq-en-Quercy-Blanc Departement Lot Lieu Ville Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc

Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcuq-en-quercy-blanc/

Exposition « de lumière et d’espace » Libraire Livres Books & Cie 2023-02-16 was last modified: by Exposition « de lumière et d’espace » Libraire Livres Books & Cie Libraire Livres Books & Cie 16 février 2023 Libraire Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot