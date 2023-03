Contes, fables, et autres légendes Libraire La Perle Rare Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Contes, fables, et autres légendes Libraire La Perle Rare, 11 mars 2023, Senlis. Contes, fables, et autres légendes 11 mars – 15 avril Libraire La Perle Rare Entrée libre. La librairie ancienne La Perle Rare convie petits et grands au pays de l’imaginaire. De beaux livres anciens, illustrés pour la plupart, des gravures et des vieux papiers vous permettront de découvrir la richesse créative des auteurs et des artistes. Libraire La Perle Rare 9 rue du Châtel 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@librairie-laperlerare.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 29 10 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T10:00:00+01:00 – 2023-03-11T13:00:00+01:00

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00 livre gravure Librairie La Perle Rare

