Paris Librairies organise pour la 9ème année un événement festif et participatif afin de mettre à l’honneur la lecture et les lecteur·rice·s dans les librairies indépendantes et les bibliothèques franciliennes : vous pouvez tous et toutes devenir libraires d’un jour ! Dans une centaine de librairies indépendantes (dont vous trouverez la liste sur le site de Parislibrairies.fr), les lecteur·rice·s sont invités à écrire leurs coups des coeur sur des marque-pages conçus pour l’événement. Un livre qui vous accompagne depuis toujours, un autre que vous voulez tirer de l’oubli : prenez la plume et la parole pour les défendre ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir le quiz « Qui êtes-vous, lecteur·rice ? », une manière ludique d’évoquer nos habitudes de lecture. Charline Vanhoencaker, marraine de l’édition 2023 Chaque année, la manifestation a un parrain, ou une marraine : cette année, c’est l’emblématique chroniqueuse radio, Charline Vanhoenacker. Les bibliothèques de la Ville de Paris, partenaires de l’événement Les bibliothèques de la Ville de Paris seront aussi de la partie : elles proposeront et relaieront les différentes animations des librairies participantes. Dans plus de 100 librairies franciliennes Contact : https://www.facebook.com/parislibrairies/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/parislibrairies/?locale=fr_FR www.parislibrairies.fr

