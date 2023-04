Le Tour de France départ de Libourne, 8 juillet 2023, Libourne.

La Grande Boucle 2023 qui partira du Pays Basque espagnol avant de remonter vers la Nouvelle-Aquitaine s’arrêtera la veille dans la capitale girondine.

C’est une grande fierté pour la ville de Libourne et La Cali de retrouver le Tour de France seulement deux ans après son dernier passage, et de pouvoir organiser une grande fête populaire, intergénérationnelle et gratuite. Être ville départ c’est une cérémonie que la ville n’avait pas pleinement connue en 2021. Une expérience qui permettra de découvrir le protocole de présentation des coureurs puis leur cheminement dans les rues de Libourne avant un départ officiel en sortie de centre-ville.

Si le sud de La Cali avait pu encourager les coureurs lors de la 108e édition de la Grande Boucle, c’est vers la vallée de l’Isle que devrait se diriger le parcours 2023 sur une étape en direction de Limoges..

The 2023 Tour de France, which will leave from the Spanish Basque Country before heading up to New Aquitaine, will stop the day before in the capital of Gironde

It is a great pride for the city of Libourne and La Cali to see the Tour de France again only two years after its last passage, and to be able to organize a great popular, intergenerational and free festival. Being the starting city is a ceremony that the city had not fully experienced in 2021. An experience that will allow to discover the protocol of presentation of the runners then their progress in the streets of Libourne before an official departure at the exit of downtown.

If the south of La Cali had been able to encourage the riders during the 108th edition of the Great Loop, it is towards the valley of the Isle that the 2023 route should be directed on a stage towards Limoges.

El Tour de Francia 2023, que partirá del País Vasco español antes de dirigirse a Nueva Aquitania, se detendrá la víspera en la capital de la Gironda

Es un gran orgullo para la ciudad de Libourne y La Cali acoger de nuevo el Tour de Francia sólo dos años después de su último paso, y poder organizar una gran fiesta popular, intergeneracional y gratuita. Ser la ciudad de salida es una ceremonia que la ciudad no vivió plenamente en 2021. Una experiencia que permitirá a los corredores descubrir el protocolo de presentación y luego su recorrido por las calles de Libourne antes de la salida oficial a la salida del centro de la ciudad.

Si el sur de La Cali fue capaz de animar a los corredores durante la 108ª edición de la Grande Boucle, es hacia el valle de la Isla hacia donde debería dirigirse el recorrido de 2023 en una etapa hacia Limoges.

Die Große Schleife 2023, die im spanischen Baskenland startet und dann in Richtung Neu-Aquitanien weiterzieht, wird am Vortag in der Hauptstadt der Region Gironde Halt machen

Die Stadt Libourne und La Cali sind sehr stolz darauf, dass die Tour de France nur zwei Jahre nach ihrer letzten Durchfahrt wiederkommt und dass sie ein großes, generationenübergreifendes und kostenloses Volksfest veranstalten können. Startort zu sein ist eine Zeremonie, die die Stadt 2021 nicht vollständig erlebt hatte. Eine Erfahrung, die es ermöglicht, das Protokoll der Präsentation der Läufer und ihren Weg durch die Straßen von Libourne vor dem offiziellen Start außerhalb des Stadtzentrums zu entdecken.

Ausgabe der Grande Boucle die Fahrer anfeuern konnte, sollte die Strecke 2023 auf einer Etappe nach Limoges in das Tal der Isle führen.

Mise à jour le 2023-02-20 par OTI du Libournais