Voler prend 2 l, 26 avril 2023, Libourne

2023-04-26 – 2023-04-26

Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler ? Qui n’a jamais observé le vol des oiseaux ? Qui n’a jamais pris son envol dans la vie ? Un ornithologue passionné raconte en détail, le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, et instructif. « Voler prend 2 L » est une invitation à lever les yeux vers le ciel, à prendre notre élan dans nos rêves ailés tout en nous questionnant sur notre rapport à notre planète, au temps et à la nature.

Théâtre Le LIBURNIA

