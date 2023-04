Fête du Port Quai du Général d’Amade, 16 avril 2023, Libourne.

RDV sur les quais du Port de Libourne Saint-Emilion pour la fête du Port !

A cette occasion, nous vous proposons de manger une sardinade sur les quais et de visiter un voilier exceptionnel venu de Bretagne « Le Corentin ».

Pensez à réserver pour la sardinade et les visites du voilier !.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 17:00:00. EUR.

Quai du Général d’Amade

Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet us on the quays of the Port of Libourne Saint-Emilion for the Port festival!

On this occasion, we propose to you to eat a sardinade on the quays and to visit an exceptional sailing ship come from Brittany « Le Corentin ».

Think of reserving for the sardinade and the visits of the sailing ship!

¡Reúnase con nosotros en los muelles del puerto de Libourne Saint-Emilion con motivo de la Fiesta del Puerto!

En esta ocasión, le proponemos comer una sardinada en los muelles y visitar un velero excepcional de Bretaña « Le Corentin ».

No olvide reservar para la sardinada y las visitas al velero

Wir treffen uns an den Kais des Hafens von Libourne Saint-Emilion zum Hafenfest!

Zu diesem Anlass bieten wir Ihnen an, eine Sardinade an den Kais zu essen und ein außergewöhnliches Segelschiff aus der Bretagne, « Le Corentin », zu besichtigen.

Denken Sie daran, für die Sardinade und die Besichtigung des Segelschiffs zu reservieren!

Mise à jour le 2023-03-25 par OTI du Libournais