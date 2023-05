Littérature en jardin Entre Gironde et Dordogne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Littérature en jardin Entre Gironde et Dordogne, 22 juin 2023 14:00, Libourne. Rendez-vous culturel et littéraire entre Gironde et Dordogne, la nouvelle édition du festival Littérature en jardin se tiendra du 22 juin au 1er juillet. 22 juin – 1 juillet 1

https://www.facebook.com/permanences.litterature Cette année, le festival se tiendra sous le parrainage d’un auteur récompensé du prix Goncourt et installé en Libournais, Alexis Jenni. Le 22 juin, l’auteur ouvrira les festivités avec une conférence autour de son premier essai, Parmi les arbres (Actes Sud, 2021), dans le parc de la médiathèque BOMA à Saint-Denis-de-Piles, à 17h30. Eduardo Berti proposera un atelier de lectures à l’occasion de la publication de son ouvrage, Mauvaises méthodes pour bonnes lectures, petit ouvroir de lectures potentielles (La Contre Allée, 2023). Tout au long de l’après-midi, Gilles Matray proposera une restitution du projet « Les Fictions de la forêt » sous la forme d’installation sonore dans les arbres. Dès 18h, des enfants d’écoles du Libournais viendront effectuer des lectures, dans le cadre du projet. À 19h30, José Le Piez offrira une performance autour de ses sculptures sonores « arbres à sons », en collaboration avec Patricia Chatelain, plasticienne. – Vendredi 23 juin, de 17h30 à 20h, Gilles Malatray et Jean-François Le Strat proposeront une balade urbaine, historique et littéraire dans la ville de Libourne. Les promeneurs feront ensuite escale à la Maison Galerie Laurence Pustetto, où Heptanes Fraxion partagera quelques-uns de ses poèmes urbains. – La journée du samedi 24 juin s’ouvrira à Parsac, avec une balade dansée dans la nature, conduite par Geneviève Khemtémourian. Fabienne Raphoz, poétesse, éditrice et ornithophile, nous parlera d’oiseaux dès 9h30. S’en suivra une présentation du projet d’installation immersive pluridisciplinaire Chante-moi un courlis de et par Mélanie Turgeon et Franck Ibanez. La journée continuera à la Réserve du Presbytère, à Montagne. Dès 16h, la comédienne Marie Pustetto lira quelques textes de l’emblématique Colette, avant une rencontre avec Emmanuelle Lambert autour de son ouvrage Sidonie Gabrielle Colette (Gallimard, 2022). À 21h, Pascal Quignard, auteur de près de quatre-vingts ouvrages et Prix Goncourt 2002, et Aline Piboule, pianiste largement reconnue à l’étranger, inscriront leur dernier récit-récital Ruines dans le cadre de l’abbaye de Faise, à la maison Druon (réservation obligatoire, billetterie en ligne : permanencesdelalitterature.fr). – Le samedi 27 juin, le Cinéma Grand Écran de Libourne projettera L’Établi, réalisé par Mathias Gokalp. Le film est adapté du célèbre roman de Robert Linhart (Minuit, 1978). La projection sera suivie d’une rencontre (sous réserve) avec Virginie Linhart, autrice, réalisatrice et fille de l’auteur. (possibilité de réservation auprès du cinéma : grandecran.fr/libourne/)

– À Libourne, c’est le mercredi 28 juin que la librairie Acacia accueillera Maddalena Rodriguez-Antoniotti à l’occasion de la sortie de son ouvrage, Histoires Passagères (Dalva, 2023).

– Le jeudi 29 juin, la journée se déroulera à la Villa Valmont de Lormont. À 18h, on y retrouvera Catherine Millet et Jacques Henric, à l’occasion d’une rencontre autour de leurs parcours, de leur histoire d’amour, de leurs œuvres. Thomas Clerc prendra la suite en présentant les Inédits d’Édouard Levé, dont il a dirigé la dernière édition (P.O.L, 2022). À 19h45, Thomas Clerc achèvera la journée avec une lecture de quelques poèmes, choisis par ses soins et issus de son recueil Poeasy (Gallimard, 2017). – Enfin, viendront les derniers moments du festival à Saint-Michel-de-Montaigne. Au cœur du village de l’emblématique auteur, Eduardo Berti animera un atelier d’écriture (réservation obligatoire : réservation auprès du château : 05 53 58 63 93 / info@chateau-montaigne.com). Dans l’après-midi, Christophe Manon proposera une lecture de son récit en vers, Porte du soleil (éditions Verdier). Ensuite, viendra le tour de Florence Delay, écrivaine, traductrice et membre de l’Académie Française. L’auteure présentera son recueil de poèmes en prose Zigzag (éditions du Seuil, 2023). À la fin de la journée, l’artiste Troubs échangera autour de ses récits de voyages. Les festivités s’achèveront sur un concert baroque de la compagnie bordelaise Les Caprices de Marianne, dans l’église de Saint-Michel-de-Montaigne. Entre Gironde et Dordogne Libourne Libourne 33500 Gironde

