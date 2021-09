Bordeaux i.boat Bordeaux, Gironde L’Iboat fête ses 10 ans ! i.boat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

L’IBOAT FÊTE SES 10 ANS ! RICARDO VILLALOBOS, PALMS TRAX, VOILAAA SOUND SYSTEM… Pour célébrer ces 10 années ensemble, l’équipage sort le grand jeu les 1-2-3 octobre avec une programmation d’envergure internationale, pour 3 jours de fête en plein air sur l’esplanade du Pertuis. **Vendredi**, c’est le grand DJ germano-chilien Ricardo Villalobos qui nous fait l’honneur de sa venue pour la toute première fois à Bordeaux accompagné de l’italien Ferro et de la parisienne Abi du label féminin RA+RE qui ouvriront le bal de ces 3 jours d’anniversaire. **Samedi**, place au producteur et selector Berlinois, Palms Trax, accompagné du live de Voilaaa Sound System, collectif lyonnais à l’énergie contagieuse qui nous feront l’honneur de leur présence sur l’esplanade du Pertuis, au Bassin à flot n°1. Le rendez-vous est lancé et à l’annonce du mini-festival déjà de nombreux tickets se sont vendus, donc un seul conseil : **ne tardez pas, jauge très limitée !**

