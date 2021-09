Marseille Le Coin Liberté Bouches-du-Rhône, Marseille Liberty Jam Le Coin Liberté Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Liberty Jam Le Coin Liberté, 11 septembre 2021, Marseille. Liberty Jam

Le Coin Liberté, le samedi 11 septembre à 19:00

Scène ouverte – Soirée Bœuf musical Avec le Collectif BOKOLO animé par le slameur JFC. Un coin de Liberté artistique ouvert à tous: venez avec vos instruments, vos textes, vos amis, vos pensées, et vos masques! Entrée gratuite dans le respect des consignes sanitaires. ♫♫♫ Le Coin Liberté 46, Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T19:00:00 2021-09-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Le Coin Liberté Adresse 46, Boulevard de la Liberté, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Le Coin Liberté Marseille