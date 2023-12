Liberty Docs Peniche Marcounet Paris, 16 décembre 2023 18:00, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 18h00 à 20h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Rn’B – JAZZ – REPRISES

Groupe Rn’B Jazz, bien rodé, fervent des reprises, de Stevie Wonder, Sting, Beatles, G. Benson, Nougaro…

revisitées chaleureusement à notre façon, pour un public large !

Et ça donne envie de bouger et de danser ! On ne va pas s’en priver !

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/liberty-docs/?event_date=2023-12-16

Liberty Docs