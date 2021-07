Cormontreuil Médiathèque de Cormontreuil Cormontreuil, Marne Liberty Azenstarck à la médiathèque de Cormontreuil Médiathèque de Cormontreuil Cormontreuil Catégories d’évènement: Cormontreuil

Liberty Azenstarck sera présente à la médiathèque de Cormontreuil du 17 au 20 août. Au programme : •Pop-up dans la mare •Oiseaux de passage •Imprimeurs en herbe (public famille) Site internet de Liberty Azenstarck : libertyazenstarck.fr Instagram : [https://www.instagram.com/libertyazenstarck/](https://www.instagram.com/libertyazenstarck/) Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèque de Cormontreuil place de la république 51350 Cormontreuil Marne

2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:00:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T16:00:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T16:00:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T12:00:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T16:00:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T16:00:00

