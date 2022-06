Libertins et Courtisanes

Libertins et Courtisanes est une visite à pied en ville au cours de laquelle Jean-Pierre Cassely, propose une visite sulfureuse, humoristique et historico-people pour tout savoir sur les dessous d'Aix…



➜ Visite à pied

➜ Départ à l’Office de Tourisme

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ

​➜ Les animaux sont interdits



Découvrez le passé sulfureux et libertin de la capitale de la Provence et de personnages tels que Sade ou Casanova. Libertins et Courtisanes est une visite à pied en ville au cours de laquelle Jean-Pierre Cassely, propose une visite sulfureuse, humoristique et historico-people pour tout savoir sur les dessous d'Aix…

➜ Visite à pied

➜ Départ à l'Office de Tourisme

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ

​➜ Les animaux sont interdits

Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.



