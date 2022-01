Libertimendua : carnaval traditionnel : défilé et spectacle Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

10h30 défilé du groupe de danse Garaztarrak. Suivi à 11h d'un spectacle au marché couvert.

De coutume, la période du carnaval était célébrée en deux temps à Garazi : Tout d’abord Santibate, la fête des zirtzil, symbole de l’hiver, puis Libertimendua, la fête des volants, qui annonce l’arrivée du printemps. Depuis quelques années Garaztarrak, le groupe de danse de St Jean Pied de Port, fait en sorte de faire perdurer ces anciennes traditions. 10h30 défilé du groupe de danse Garaztarrak. Suivi à 11h d’un spectacle au marché couvert.

