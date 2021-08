Liberté Saint-Coulomb, 16 août 2021, Saint-Coulomb.

Liberté 2021-08-16 – 2021-08-21 Place de l’Eglise Bureau d’information touristique

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb

L’artiste Nathalie Chappé vous propose son regard inspiré sur l’art à travers ses réalisations de peinture à l’huile. Son souhait est d’offrir et de partager son expérience totalement autodidacte dans sa pratique, mais LIBRE de tout concept. Beaucoup lui expriment, en voyant ses œuvres, qu’ils aimeraient réussir comme elle à se lâcher et peindre sans savoir où ils vont. C’est en créant des centaines de mandalas qu’elle a découvert avec émerveillement que la source d’idées reste infinie et perpétuelle. Elle avoue qu’elle a acquis une certaine satisfaction qu’elle nomme « réjouissante » à chaque fois qu’elle dessine et peint. “C’est de l’ordre du magique et de l’imperceptible, un moment de grâce qui s’apprend et que chacun peut éprouver” espère-t-elle.

Il faut dire qu’elle joue avec les couleurs, l’écriture et le collage depuis plusieurs années en remplissant des petits carnets. Vous en trouverez des dizaines entreposés sur des étagères dans son appartement qu’elle a transformé en atelier. Quotidiennement, elle communique dans son journal, sans chercher à faire du beau. Elle laisse s’exprimer ce qui est là, comme le font simplement les jeunes enfants. Elle est aujourd’hui animatrice certifiée au Journal Créatif® de l’École Le Jet d’Encre, au Canada. Le chant, la musique et l’art sont pour elle un panier de ressources inépuisables pour réussir à garder le cap dans un monde qui bouscule et percute. « Quand tu peins », lui a insufflé un ami, “tu me transmets ta sérénité rien qu’en t’observant”.

C’est avec simplicité et générosité qu’elle vous ouvre son univers en couleurs lors de cette exposition/ventes au profit de l’Association Histoire d’Être Heureux.

+33 6 76 48 00 94

