Liberté, Les Combattants de l’ombre Parc culturel du Val d’Ardoux, 22 juillet 2022, Dry.

Liberté, Les Combattants de l’ombre

du vendredi 22 juillet au samedi 6 août à Parc culturel du Val d’Ardoux

Après la conquête fulgurante de l’armée allemande, la France subit l’occupation. Petit à petit, les réseaux se mettent en place, et les combattants de la liberté résistent entre Beauce, Val de Loire et Sologne. Lorsque le débarquement viendra, cette armée de l’ombre participera à la victoire. Ils ont combattu pour que nous soyons libres. **Revivez leur épopée !** 2 H DE SPECTACLE – 200 ACTEURS – 5 000 m2 d’ESPACE SCÉNIQUE DÉCORS EXCEPTIONNELS – VÉHICULES D’ÉPOQUE – PYROTECHNIE VIDÉOPROJECTION – MUSIQUE ORIGINALE **Accès parc et gradins** Ouverture du parc à 19 h. 18 h, les soirs de banquet. Début du banquet à 19 h sur le site du spectacle. Parking gratuit, surveillé et éclairé pendant le spectacle. Site accessible aux personnes à mobilité réduite. Accès aux gradins à partir de 21 h 30. Début du spectacle vers 22 h 15. Durée 2 h. Parapluies interdits en cas de pluie.

de 9 à 19 €

Grand spectacle son et lumière sur la Résistance dans la Sologne, la Beauce et le Val de Loire

Parc culturel du Val d’Ardoux Rue des castors, Dry Dry Le Fresne Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-22T22:15:00 2022-07-22T23:59:00;2022-07-23T22:15:00 2022-07-23T23:59:00;2022-07-28T22:15:00 2022-07-28T23:59:00;2022-07-29T22:15:00 2022-07-29T23:59:00;2022-07-30T22:15:00 2022-07-30T23:59:00;2022-08-04T22:15:00 2022-08-04T23:59:00;2022-08-05T22:15:00 2022-08-05T23:59:00;2022-08-06T22:15:00 2022-08-06T23:59:00