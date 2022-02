Liberté, j’écris ton nom Monts, 14 mai 2022, Monts.

Liberté, j’écris ton nom Monts

2022-05-14 – 2022-05-14

Monts Indre-et-Loire

Cette création pour sept danseurs est réalisée par un collectif de chorégraphes tourangeaux d’influences diverses : classique, jazz, hip hop et contemporain. Elle tend à traverser les univers variés des interprètes qui, cloisonnés dans leurs bulles, cherchent malgré tout à exprimer leur liberté. Chaque focus dansé fera état de l’isolement subi et des rencontres faites en vain ou au-delà de l’imaginaire de chacun. Pour certains, ce cloisonnement est vécu depuis bien longtemps dans leur chair, car c’est leur corps qui les enferme. Cette création immortalise cet instant où nous sommes tous privés de libertés. Chaque danseur illumine ou non l’espoir qui germe dans son corps, de retrouver enfin le reste du monde. Et si ce n’était pas si simple ? Et si dehors, nous n’étions pas si libres ?

Cette création pour sept danseurs est réalisée par un collectif de chorégraphes tourangeaux d’influences diverses : classique, jazz, hip hop et contemporain. Elle tend à traverser les univers variés des interprètes qui, cloisonnés dans leurs bulles, cherchent malgré tout à exprimer leur liberté.

culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/1448436/liberte-jecris-ton-nom

Cette création pour sept danseurs est réalisée par un collectif de chorégraphes tourangeaux d’influences diverses : classique, jazz, hip hop et contemporain. Elle tend à traverser les univers variés des interprètes qui, cloisonnés dans leurs bulles, cherchent malgré tout à exprimer leur liberté. Chaque focus dansé fera état de l’isolement subi et des rencontres faites en vain ou au-delà de l’imaginaire de chacun. Pour certains, ce cloisonnement est vécu depuis bien longtemps dans leur chair, car c’est leur corps qui les enferme. Cette création immortalise cet instant où nous sommes tous privés de libertés. Chaque danseur illumine ou non l’espoir qui germe dans son corps, de retrouver enfin le reste du monde. Et si ce n’était pas si simple ? Et si dehors, nous n’étions pas si libres ?

Monts

dernière mise à jour : 2022-02-02 par