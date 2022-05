Liberté et caetera Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny Jura Poligny 9 9 EUR Samedi 7 mai à 20h30 “Les Baladins de la Séquanaise”, présentent leur nouveau spectacle, mise en scène par, Francine Gaonach, avec Lydie Bargot, Audrey Bornard, Monique Bouvier, Yves Fournier, Roland Girard et Claudine Poncet.

