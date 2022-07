Liberté Egalité MIXité : Fête Nationale à l’Hydromel Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Liberté Egalité MIXité : Fête Nationale à l'Hydromel Chamonix-Mont-Blanc, 14 juillet 2022, Chamonix-Mont-Blanc.

25 Avenue Ravanel le Rouge Hydromel Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-07-14 20:00:00 – 2022-07-14 02:00:00

Hydromel 25 Avenue Ravanel le Rouge

Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Célébrez la libération de la Bastille le jour de la fête nationale française avec deux DJettes internationales de Nouvelle-Zélande. Une « MIXité » de musique electronique et féministe évoluant vers du DnB lourde à la tombée de la nuit… +33 4 50 34 10 35 https://www.hydromel-bar-chamonix.com/ Hydromel 25 Avenue Ravanel le Rouge Chamonix-Mont-Blanc

