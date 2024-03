« LIBERTÉ D’EXPRESSION » – OCRES ET GARANCE Marvejols, samedi 16 mars 2024.

« LIBERTÉ D’EXPRESSION » – OCRES ET GARANCE Marvejols Lozère

Du 16 mars au 13 avril, l’association marvejolaise « Ocres et Garance » expose ses œuvres dans les locaux de l’Office de Tourisme Gévaudan Destination, 7 place du Soubeyran à Marvejols.

Cette exposition dont le titre est la “Liberté d’Expression”, vous permettra de découvrir les nombreux talents de cette association au travers d’aquarelles, huiles et pastels. Un total de 30 œuvres réalisées par nos talents locaux, à découvrir ici, artistiquement en Gévaudan Authentique.

Vernissage le vendredi 15 mars à 18h ! EUR.

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

7 place du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie

