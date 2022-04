“LIBERTÉ !” DE ET PAR GAUTHIER FOURCADE Le Mans, 28 avril 2022, Le Mans.

“LIBERTÉ !” DE ET PAR GAUTHIER FOURCADE Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans

2022-04-28 21:00:00 – 2022-05-01 22:15:00 Salle des concerts 58 Rue du Port

Le Mans Sarthe Le Mans

10 EUR Liberté !

de et par Gauthier FOURCADE

mise en scène : William Mesguich

« Liberté ! (avec un point d’exclamation)» est un cri de révolte à la fois philosophique et sociétal.

Il s’oppose à une vision réductrice et déterministe de l’homme et le rétablit dans sa dignité d’être, doué de libre arbitre et même de magie !

Tout cela est drôle ! Car mes arguments sont

toujours aussi absurdes et mes raisonnements délirants. L’univers devient surréaliste. On s’évade, on quitte le quotidien. Mais c’est pour

mieux y revenir, car à la fin du délire … je touche !

«Nous sommes de la même famille» Raymond Devos.

«Le cristallin Gauthier Fourcade …» Didier Porte.

«Un comique atypique, cosmique. Il jongle avec les mots, il fait de la poésie, de la philosophie, de l’humour à la façon de Raymond Devos. Le Monde

Gauthier Fourcade est un ovni merveilleux et rare. Un ovni de la langue française. Un amoureux des mots. Un magicien de l’éloquence».

William Mesguisch

“Liberté !” de et par Gauthier Fourcade

acthalia@hotmail.fr +33 6 10 53 38 40 https://acthalia.com/

Liberté !

de et par Gauthier FOURCADE

mise en scène : William Mesguich

« Liberté ! (avec un point d’exclamation)» est un cri de révolte à la fois philosophique et sociétal.

Il s’oppose à une vision réductrice et déterministe de l’homme et le rétablit dans sa dignité d’être, doué de libre arbitre et même de magie !

Tout cela est drôle ! Car mes arguments sont

toujours aussi absurdes et mes raisonnements délirants. L’univers devient surréaliste. On s’évade, on quitte le quotidien. Mais c’est pour

mieux y revenir, car à la fin du délire … je touche !

«Nous sommes de la même famille» Raymond Devos.

«Le cristallin Gauthier Fourcade …» Didier Porte.

«Un comique atypique, cosmique. Il jongle avec les mots, il fait de la poésie, de la philosophie, de l’humour à la façon de Raymond Devos. Le Monde

Gauthier Fourcade est un ovni merveilleux et rare. Un ovni de la langue française. Un amoureux des mots. Un magicien de l’éloquence».

William Mesguisch

Salle des concerts 58 Rue du Port Le Mans

dernière mise à jour : 2022-04-16 par