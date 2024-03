LIBERTE D INFORMER: REGARDS CROISES Lunel, mardi 12 mars 2024.

LIBERTE D INFORMER: REGARDS CROISES Lunel Hérault

Semaine de la presse et des médias Lunel Médiathèque Intercommunale Exposition Du 12 au 30 Mars

Exposition, projection et jeux éducatifs se succèderont à la médiathèque intercommunale de Lunel du 12 au 30 mars.

Première action éducative en nombre de participants, la Semaine de la presse et des médias a pour objectif d’accompagner les élèves à comprendre l’univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l’information et exercer leur esprit critique face au flux constant auquel ils sont soumis. Cette manifestation s’adresse plus largement à tous les publics.

Du mardi 12 au samedi 30 mars

La médiathèque accueille l’exposition D’ICI de la Maison des Journalistes dans laquelle des journalistes exilés et des photographes de Magnum Photos croisent leurs regards pour raconter leurs expériences. Tout public. .

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-30

520 Avenue des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie

