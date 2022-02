Libertatia ou le 102ème département L’Embobineuse, 2 février 2022, Marseille.

Libertatia ou le 102ème département

du mercredi 2 février au mercredi 29 juin à L’Embobineuse

Libertatia ou le 102ème département est une troupe de recherche convivialiste et un laboratoire de création transversale mêlant théâtre, vidéo, cinéma, poésie, sociologie, philosophie, métaphysique, performance, musique, danse, chant et événementiel. Elle se réunit tous les mercredis dans la salle de l’Embobineuse à Marseille et est ouverte à toutes et tous. _ » La France compte 101 départements, Mayotte étant devenu en 2011 le 101ème département de France. Ayant à cœur de réenchanter la devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité », le groupe d’habitantEs du quartier de la Belle de Mai – en grande partie issu de l’immigration, ancienne ou récente – a pensé nécessaire, au vu des difficultés se faisant sentir dans l’air du temps, de fonder un 102ème département. Présent quelque part entre les interstices des 101 départements déjà existants, Libertatia permet de rassembler toutes celles et ceux qui font exister une certaine idée du vivre ensemble et de la solidarité, et d’accueillir tous.tes les naufragéEs de la République, en marge et au-delà des clivages communautaires, des conflits générationnels, de la lutte des classes, du choc des civilisations, du matraquage médiatique et des Sphinx et Minotaure de l’administration … »_ Aux côtés de différent·e·s artistes et intervenant·e·s, Libertatia explore les formes créatives, les récits de vie individuels et collectifs, la scène et les supports, comme autant de chemins possibles vers le décloisonnement des pratiques, le partage et la transmission. Initié par Félix Antoine Lunven, acteur et auteur, fondateur du Théâtre de Fortune de l’Embobineuse dans le quartier de la Belle et Mai, et par le metteur en scène de la Compagnie Peanuts Magdi Rejichi, le projet est porté par un collectif d’habitant·e·s des quartiers Nord de Marseille âgé·e·s de 8 à 80 ans et issu·e·s en grande partie de l’immigration, auxquels s’ajoutent des électrons libres, artistes et intervenant·e·s. Depuis 2019, Libertatia accueille également des personnes adhérentes du GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle), qui suivent pour la plupart un traitement psychiatrique. _« Dès les débuts de Libertatia, l’objectif était de travailler avec un groupe de personnes le plus hétéroclite possible, comme pour recréer, ensemble, sur le plateau de théâtre, une micro-société aussi plurielle et multiculturelle que notre environnement réel.D’origine africaine et nord-africaine, asiatique, européenne, des Dom-Tom et de l’ensemble du territoire français, tou·te·s marseillais·e·s, nous nous rassemblons chaque mercredi pour faire exploser sur scène la poésie des corps et leurs histoires bouleversantes. »_ Félix Libertatia ou le 102ème département est soutenu depuis trois ans par l’association Nouvelle Aube et participe régulièrement à la revue d’expression collective qu’elle porte : Sang d’Encre.

Gratuit

Laboratoire multiculturel et transgénérationnel de recherches et pratiques artistiques, poétiques, historiques, philosophiques

L’Embobineuse 11 boulevard Bouès 13003 MARSEILLE Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



