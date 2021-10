LIBERTAT CIUTADANA place du 14 juillet 34500, 23 octobre 2021, Béziers.

LIBERTAT CIUTADANA

place du 14 juillet 34500, le samedi 23 octobre à 10:00

La dictature en marche Prolongation du Pass Sanitaire le projet de loi a été adopté par seulement 10 voix d’écart, 135 voix pour et 125 contre. Dans la foulée la levée du secret médical en donnant accès aux chefs des établissements scolaires aux données vaccinales de vos enfants, vous reléguant en tant que parents au rôle de vaches à lait fiscales irresponsables. Après l’interdiction de vivre, puis de travailler, les apprentis dictateurs de la REM, exempts de toute culture scientifique et avec la complicités de politicards serviles de tous bords, parachèvent la mise en place cette dictature sanitaire digne des pires romans catastrophiques de science fiction. Jusqu’où iront-ils? Jusqu’à l’interdiction de vote de ceux qui ne veulent pas se soumettre à cette mascarade ignoble. Jusqu’à dans la foulée la mise à disposition de toute vos données médicales aux administrations, aux banques, aux assurances, au mutuelles etc …. Quelle sera la prochaine étape, le fichage selon: • Vos handicaps • Votre appartenance politique, • Votre appartenance syndicale, • Votre origine ethnique, • Votre confession religieuse, etc… La réalité, pêle-mêle c’est : • 5700 lits d’hôpitaux fermés en France en 2021, • l’absence d’infirmières et de médecin dans les écoles, • des classe surchargées et sous équipées, • la suppression de la médecine du travail et des CHSCT, • des parents qui lorsqu’ils sont chez eux ne perçoivent pas l’intégralité de leurs salaire, • c’est aussi 85 000 000 de comptes à l’étranger pour une évasion fiscale de 110 000 000 000 000 000 d’euros, • c’est aussi une obligation vaccinale au détriment des deux libertés fondamentales de l’être humain, celle de sa conscience et de son corps, • une condamnation à la vaccination sans fin au profit d’un seul groupe pharmaceutique , Pfizer, les concurrents étant déclarés hors course par les lobbies de l’hydre européen. • Cest ……. Aller, Complétez la liste vous mêmes. Quel est le but de ce gouvernement, à priori, il n’est pas au service du peuple, on peut donc légitimement se demander et tans pis si l’on se fait traiter de complotiste, quel but poursuit t’il? Qui sert-il vraiment? il appartient à chacun de se poser et de répondre en toute honnêteté à cette question. Ce nouvel ordre mondial prôné en son temps par un président aujourd’hui poursuivi et condamné par la justice aurait- trouvé son nouveau champion en un individu arrogant, menteur, manipulateur et prétentieux nommé MACRON que certains journalistes comparent à un traître et au néant. Nous ne renonçons pas à nos libertés les plus élémentaire, exigeons respect de notre liberté

