« Libertad » – Astor Piazzolla, l’étonnant voyage d’un homme libre Théâtre des Arcades de Buc Buc, samedi 6 avril 2024.

« Libertad » – Astor Piazzolla, l’étonnant voyage d’un homme libre Découvrez l’envoûtant récit « Libertad » au Théâtre des Arcades de Buc le 9 mars à 20h30. Passion et virtuosité seront au rendez-vous. Réservez pour une expérience musicale inoubliable ! Samedi 6 avril, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc tarifs : 12 € / 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T21:00:00+02:00

À l’occasion du centenaire d’Astor Piazzolla (1921), Sébastien Authemayou et Marielle Gars ont réalisé un livre-disque exceptionnel, « Libertad ». Il s’agit de la première biographie musicale complète du maestro jamais écrite et publiée en France aux Éditions Parole.

Cet ambitieux projet a valu aux deux musiciens une reconnaissance prestigieuse. Tout au long de leur concert, ils partageront l’histoire captivante de Piazzolla, son engagement artistique, ses joies, ses doutes et son incroyable liberté.

Acclamés par la presse internationale et soutenus par la famille et la Fondation Piazzolla de Buenos Aires, Gars et Authemayou proposent une interprétation novatrice de cette œuvre.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France